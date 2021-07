Lazio, un 2007 direttamente dal Ciampino: chi è Francesco Fazio, nuovo talento biancoceleste

Puntare in alto rinforzando le proprie fondamenta. Questo l'obiettivo della Lazio che piazza due colpi importanti per il proprio settore giovanile. L'Under 15 guidata da Gonini potrà fare affidamento, a partire dalla prossima stagione, su Diego Francioli, difensore proveniente dall'Accademia Calcio Terni, e Francesco Fazio. Quest'ultimo arriva dalla Polisportiva Città di Ciampino e darà sicuramente una grande mano al giovane centrocampo biancoceleste. Mediano, ma anche mezzala, Fazio è il prototipo del centrocampista moderno, bravo sia in fase di impostazione che in fase di copertura e dotato di un'ottima tecnica. Classe 2007 di piede mancino, l'ex Ciampino, prima di legarsi ai colori biancocelesti, aveva svolto anche un provino a Genova con la Sampdoria. La Lazio però lo ha notato subito al torneo My Soccer Player di Roma, dove ha trascinato la sua squadra alla vittoria finale ed è stato premiato come miglior giocatore, e non se lo è fatto scappare.