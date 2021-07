Lazio, doppio colpo dell'Under 15: presi i giovani Fazio e Francioli

La Lazio ha messo a segno due colpi in ottica futuro. Con un comunicato sul proprio sito, la società ha ufficializzato l'acquisto di due giovani calciatori per l'Under 15 che, a partire dalla prossima stagione, sarà guidata da Simone Gonini. Due ottimi innesti messi a segno dal responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi che ha scovato due giovani talenti direttamente dal Città di Ciampino e dall’Accademia Calcio Terni. Hanno firmato con il club capitolino Francesco Fazio, centrocampista centrale di grande prospettiva, e Diego Francioli, validissimo difensore centrale.