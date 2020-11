Lazio, un 2020 di rimonte: nessuna in Europa ha fatto meglio

Carattere, grinta, voglia, coraggio. Tutte qualità che non mancano alla Lazio di Simone Inzaghi, la miglior squadra in Europa a rimontare dalle situazioni di svantaggio. Una squadra che non si arrende mai, che "non molla un c****" per dirla alla Akpa Akpro. Nell'anno solare 2020, Immobile e compagni hanno recuperato ben 23 punti rimontando le squadre avversarie. Brescia - Lazio 1-2, Roma - Lazio 1-1, Lazio - Inter 2-1, Lazio - Fiorentina 2-1, Torino - Lazio 1-2, Lazio - Cagliari 2-1, Verona - Lazio 1-5, Lazio - Inter 1-1, Torino - Lazio 3-4. Queste le gare in cui i biancocelesti hanno ribaltato il risultato portando a casa o una vittoria o un pareggio.

LE ULTIME DUE STAGIONI - Nel 2019/20 e 2020/21 (in corso), la Lazio ha saputo reagire di svantaggio conquistando 29 punti dalle situazioni di 0-1 per gli avversari. Nessuna squadra dei top campionati europei ha fatto meglio dei biancocelesti che sono davanti a club come il Liverpool.

La classifica: Lazio 29, Atalanta 28, Liverpool 25, Rennes 25, Roma 24, Lipsia 22.

