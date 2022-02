Lazio, un altro big entra in diffida e il derby si avvicina: la situazione

I biancocelesti hanno quattro calciatori nell'elenco dei diffidati e tra due turni ci sarà la gara con la Roma che può diventare...

La Lazio si mangia le mani ed esce sconfitta dall'Olimpico dopo un match con il Napoli davvero inspiegabile. Biancocelesti superiori per quasi un'ora, ma troppo poco concreti in area ospite. La squadra di Sarri non ha sbloccato il match subendo poi la beffa prima a opera di Insigne e poi di Fabian Ruiz. In mezzo c'è stata la perla di Pedro che, però, non è riuscita a evitare la sconfitta. Ora la corsa all'Europa si fa in salita e Immobile e compagni non possono e non devono più sbagliare. Ogni aspetto va gestito e controllato al dettaglio e non sono più ammessi errori e distrazioni. Sarri deve fare i conti anche con una lista di diffidati che si allunga e conta nomi troppo importanti per la squadra. Oltre a Pedro, Marusic e Luiz Felipe, all'elenco si aggiunge anche Mattia Zaccagni. Il numero 20, a cui Demme e Di Lorenzo non hanno risparmiato niente, è finito lui nell'elenco degli ammoniti e così al prossimo giallo dovrà saltare un turno. La Lazio dovrà fare bene i calcoli ed evitare assenze in match importanti. Dopo Cagliari e Venezia, infatti, i biancocelesti sono attesi dal derby con la Roma in quello che potrebbe diventare uno spareggio per un posto in Europa.

