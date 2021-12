Lazio, un biancoceleste nella top 11 di Transfermarkt – FOTO

Si è giunti alla fine di questa prima parte della stagione, ieri si è conclusa la diciannovesima e ultima giornata di Serie A per questo 2021 e come di consueto Transfermarkt ha stilato la sua Top 11. Nella formazione ideale è presente anche un biancoceleste, si tratta di Pedro. Lo spagnolo è in gran forma e si conferma di volta in volta un punto fermo per questa Lazio. Ieri nella gara contro il Venezia ha sbloccato il risultato portando in vantaggio i suoi dopo soli 3 minuti dal fischio d’inizio. Ormai è una garanzia. Indispensabile per Sarri e prezioso per i suoi compagni. Di seguito la formazione completa

Giornata spenta i centravanti puri in cerca di un posto nella 1⃣1⃣ di #Transfermarkt? Spazio all'attacco "creativo", sorretto da Kessié e tante piccole sorprese di fine anno. Ora avanti con le vostre scelte! #TMtopXI #TMopinion pic.twitter.com/DB9bnbRjXD — Transfermarkt.it (@TMit_news) December 23, 2021

