Lazio, un centrocampista spostato tra i pali: i numeri da regista di Reina

Esperienza, leadership, qualità e tecnica. Sono solo alcuni aspetti che Pepe Reina ha contribuito a migliorare nella squadra di Inzaghi. Il portiere spagnolo si è preso il posto da titolare e con il suo carisma sta dirigendo, come i migliori maestri, la retroguardia biancocelesti. La Lazio si affida a lui, ai suoi guantoni sicuri e soprattutto ai suoi piedi educatissimi. I ragazzi di Inzaghi si appoggiano spesso a lui che con il pallone a terra è una garanzia. Cerca sempre l'uomo giusto al momento giusto e il gol di Correa è l'emblema della sua bravura. L'estremo difensore spagnolo, pressato dagli attaccanti dell'Atalanta, rinvia il pallone con un lancio preciso sulla testa di Immobile. L'attaccante campano non deve far altro che spizzare il pallone servendo il Tucu che scarta Gollini e deposita in rete. I numeri del match di Reina confermano le sue abilità. Solo Milinkovic (56) ha completato più passaggi dell'ex Milan e Napoli (54) tra i giocatori della Lazio. Lo spagnolo ha totalizzato 17 palloni lunghi accurati, almeno 8 in più di qualsiasi altro giocatore in campo.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche