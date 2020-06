Lazio, una nuova realtà in Distinti Sud: ecco La Teramo Laziale

Si chiama La Teramo Laziale ed è un progetto nato come gruppo WhatsApp, che invece sta diventando una realtà vera e propria per i tifosi della Lazio residenti nel teramano. Un gruppo che aspira ad essere punto di riferimento del settore Distinti Sud dell'Olimpico, come racconta Mario, fondatore di questo particolare Lazio Club, ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "Mi chiamo Mario, nato a Roma nel quartiere Flaminio. A suo tempo militavo negli Eagles, in cui avevo creato la sezione Flaminio, ma poi un paio d'anni fa mi sono trasferito a Teramo. Mi mancavano i miei amici laziali così ho pensato di creare uno striscione da portare allo stadio, per sensibilizzare i tifosi biancocelesti presenti a Teramo e far capire che avremmo potuto creare un gruppo. Una sera a cena con degli amici ho conosciuto un ragazzo che, sentendomi parlare di Lazio, mi chiese se sapessi chi aveva creato quello striscione. Da lì è partita l'idea di creare un gruppo WhatsApp che piano piano è cresciuto fino ad arrivare a un centinaio di persone. Devo ringraziare tante persone per aver fatto nascere e crescere il gruppo: Federico e Alessandro, Giuliano che ha creato la pagina Facebook (La Teramo Laziale), Giovanni, Roberto, Fabio che ci fornisce la rassegna stampa, Virgilio, Paolo che in questo periodo in quanto infermiere ha combattuto in prima fila contro il coronavirus".

TIFO E COREOGRAFIE IN DISTINTI SUD - "Il nostro gruppo è nato a settembre, a stagione già iniziata e quindi eravamo tutti dislocati in vari settori dello Stadio Olimpico. Il prossimo anno, pandemia permettendo, vorremmo creare un blocco fisso in Distinti Sud. Abbiamo scelto proprio questo settore per portarci un po' di entusiasmo e colore: contro il Bologna, nell'ultima partita prima dello stop, abbiamo esposto uno striscione per Mihajlovic (Vicini a Sinisa, ndr) e abbiamo realizzato una coreografia con tremila palloncini biancocelesti e uno striscione con scritto 'Dum nos separabit mors'. In questa partita è stato fondamentale l'aiuto di Carmine, un tifoso speciale, e ovviamente di tutto il settore Distinti Sud. In poco tempo abbiamo fatto realizzare adesivi, sciarpe, bandiere, calendari e altri gadget per divulgare al massimo la lazialità nel teramano. L'occasione per conoscerci è stata la finale di Supercoppa contro la Juventus, eravamo una ventina e ci siamo fatti notare: in molti si sono accorti che a Teramo stava nascendo una realtà nuova, dato che prima di noi c'era il deserto".

"Grazie a Lalaziosiamonoi per averci dato la possibilità di farci conoscere, invito tutti i laziali della zona di Teramo e i componenti dei Distinti Sud a tifare con noi per rendere quel settore più vivace. Un pensiero anche ad Antonio, che non c'è più, e a Tonino, afflitto da disabilità da più di cinquant'anni e che esterna sempre con gioia la sua lazialità. Un abbraccio e sempre forza Lazio!".