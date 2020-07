Lazio, vacanze a Roma per Escalante in compagnia della moglie Delfina - FT

In attesa che Roma diventi la sua nuova casa, Gonzalo Escalante, che dalla prossima stagione giocherà tra le fila della Lazio, sta trascorrendo qualche giorno di relax nella Capitale. A testimoniarlo, le immagini pubblicate su Instagram dall'ex Eibar e dalla moglie Delfina. Al mare o davanti la Fontana di Trevi. La coppia, dopo aver passato un periodo in Sardegna e poi in Campania, si sta godendo ora le meraviglie della città eterna.

