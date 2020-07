Portogallo, treno deraglia nella zona di Soure: 2 vittime e 7 feriti gravi

Due vittime e sette feriti. Questo il bilancio dell'incidente provocato dal deragliamento di un treno in Portogallo. Il tutto è avvenuto nella zona di Soure, come riferito dalla Protezione civile portoghese. A bordo del mezzo, nel momento dello scontro con un veicolo della manutenzione e la conseguente uscita dai binari, viaggiavano 280 persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 italiane. Il treno collegava Lisbona a Braga, passando per Coimbra e Porto, le principali città del Paese. Sul posto, riporta ilfattoquotidiano.it, sono intervenuti rapidamente più di 170 soccorritori e due elicotteri. Subito dopo è stato allestito anche un ospedale da campo. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime in un messaggio pubblicato sul sito web della presidenza.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Napoli, De Laurentiis: "Immobile? È di Torre Annunziata, sarei contento se superasse Higuain"

Atalanta, Gasperini: "Per il secondo posto finale avvincente"