Atalanta, Gasperini: "Per il secondo posto finale avvincente"

"Alla Champions penseremo dopo, adesso c'è da chiudere il campionato". Gian Piero Gasperini sogna il sorpasso della sua Atalanta sull'Inter nello scontro diretto di domani, ma deve guardarsi le spalle anche dalla Lazio. Si deciderà tutto all'ultima giornata: "Tanti verdetti sono stati pronunciati, per il secondo posto invece è un finale avvincente", osserva il tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa. "Abbiamo la possibilità di finire bene: dobbiamo mantenere la concentrazione per fare una grande partita. Arrivargli davanti sarebbe un risultato di grandissimo prestigio", ha infine concluso.

