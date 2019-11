Lazio, Valcareggi: “Inzaghi ha scelto la miglior formazione. Sul rigore…”

La Lazio, uscendo sconfitta dal match europeo contro il Celtic, ha pregiudicato, quasi irrimediabilmente, il proprio percorso nella competizione. Al penultimo posto nella classifica del girone a quota tre punti, i biancocelesti devono sperare di vincere le prossime due gare, e che il Celtic faccia lo stesso contro il Cluj, per passare il turno. Il procuratore Furio Valcareggi, a qualche ora dal termine della partita, è intervenuto ai microni di TMW Radio, soffermandosi anche sulla prova del gruppo di Inzaghi: “Ieri l'allenatore ha messo in campo la formazione migliore. La Lazio ci tiene alla Coppa ma ormai la può salutare. Il Celtic non è forte, ma è stato negato un rigore ai biancocelesti, è stato uno sbaglio enorme. Il Var deve essere presente in tutte le competizioni”.

