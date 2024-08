Lazio - Venezia, probabili formazioni: le scelte di Baroni per l'esordio in A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno all'inizio del campionato. La Lazio sarà impegnata domenica sera all'Olimpico contro il Venezia. Baroni si appresta così ad affrontare la prima sfida ufficiale sulla nuova panchina, sta valutando chi mandare in campo dal primo minuto. In porta ci sarà Provedel, con Patric e Casale che si giocheranno il posto per affiancare Romagnoli. Da valutare le condizioni di Gila, alle prese con un fastidio muscolare. Sugli esterni in tre si contendono due maglie: Marusic, Lazzari e Pellegrini, aspettando che Tavares sia a disposizione. Rovella e Guendouzi sono sicuri del posto, poi dipenderà dal modulo sul quale in tecnico deciderà di puntare. In caso di 4-3-3, Vecino è in vantaggio rispetto agli altri, mentre con l'inserimento del trequartista tornerebbe in ballo anche Castrovilli. A destra altro ballottaggio, con Tchaouna e Isasken, mentre sulla corsia opposta ci sarà Zaccagni. Davanti Castellanos sarà il riferimento offensivo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.