Lazio, ventinove anni fa la vittoria sul Bari: firme di Riedle e Sosa

Il 5 aprile 1992, esattamente ventinove anni fa, la Lazio superava 3-1 il Bari all'Olimpico. Era la ventisettesima giornata di Serie A del campionato 1991/92 che i biancocelesti conclusero al decimo posto. Il match si sblocca dopo appena 19 minuti quando Riedle raccoglie un pallone vagante in area di rigore e scarica un missile sotto la traversa sul quale non può nulla l'estremo difensore Biato. Dopo appena tre giri di lancette, gli uomini di Zoff raddoppiano grazie a Sosa. L'attaccante uruguaiano, lanciato a rete, supera il portiere avversario con un diagonale di sinistro. Prima della fine della prima frazione gli ospiti trovano il gol che riapre le speranze con Cucchi. A scrivere la parola fine sulla gara ci pensa ancora Sosa che, sempre con il sinistro, trafigge l'estremo difensore pugliese. Tre punti per la Lazio che affonda il Bari destinato a retrocedere come quartultimo in classifica.