Lazio, Ventura carica il Lecce: "Spero in un altro colpaccio come quello contro la Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lazio-Lecce sarà una partita da dentro o fuori. I biancocelesti si giocano l'accesso all'Europa, i giallorossi la salvezza e la permanenza per il terzo anno consecutivo in Serie A, mai successo fino ad ora. Giampiero Ventura, leccese d'adozione, ha affidato il suo pensiero e le sue sensazioni al Quotidiano di Puglia, ricordando il colpaccio del Lecce (già retrocesso) messo a segno contro una Roma che stava vincendo lo scudetto: "Situazioni certamente diverse, ma magari l'Olimpico può portare fortuna anche questa volta. Forse parliamo di sogni, nel calcio però non c'è nulla di scontato.".

Di mezzo, però, ci sono le ambizioni della Lazio: "Rendono tutto più difficile. La vittoria sul Torino però ha caricato i giallorossi che hanno rimediato la certezza che con un risultato positivo, o con una positiva coincidenza con i risultati di Empoli e Venezia, si possa già fare festa. Domenica sera dovrà andare in campoi un Lecce con la mente possibilmente sgombra".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.