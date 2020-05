Lazio, Veron: "Eriksson mi prese al buio, ha rischiato. E quello Scudetto..."

Domani saranno 20 anni da quello Scudetto biancoceleste, che nessuno potrà mai dimenticare. Ai microfoni di Calcio2000 è intervenuto l'ex biancoceleste Veron, che non ha potuto fare a meno di ricordare quel periodo e la sua esperienza in Italia: "Eriksson mi ha portato in Italia, quando allenava la Sampdoria. A quei tempi, al mister, è arrivata una videocassetta con qualche mia immagine. Lui ha avuto il coraggio di prendermi, quasi al buio. Non aveva mai visto una mia partita ma ha voluto comunque rischiare su un ragazzo di 21 anni. Anche perché uno può essere anche bravo in campo ma poi c’è il carattere. Lui, di me, non sapeva nulla. È stato bravo anche a sopportarmi i primi 4/5 mesi. Poi, per fortuna, è andato tutto bene. Il trofeo al quale sono più legato? Ogni trofeo che ho vinto ha la sua storia e la sua importanza. Il primo che ho vinto è stato la Coppa Italia con il Parma. Non avevo mai vinto nulla, è stato bellissimo. Ma anche l’ultimo con l’Inter, lo Scudetto da dedicare a Moratti… Nel mezzo c’è lo Scudetto con la Lazio che non vinceva da tantissimi anni. Tre trofei che non dimenticherò mai”.

La Russa attacca Spadafora: "Condizioni impossibili, la Serie A si rifermerà"

Serie A, Spadafora: "Si riprenderà quando lo si potrà fare in sicurezza"

TORNA ALLA HOMEPAGE