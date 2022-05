Lazio - Verona, all'ultima sfida il primo gol in biancoceleste: ecco Cabral!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'ultima sfida di campionato, Jovane Cabral ha siglato il suo primo in biancoceleste. La rete dell'ex Sporting Lisbona è arrivata al 15' del primo tempo di Lazio - Verona, e consente alla squadra di Sarri di accorciare le distanze dopo essere andati in doppio svantaggio con Simeone e Lasagna. Il capoverdiano, arrivato a Roma nella sessione di calciomercato invernale, prima della sfida di questa sera aveva collezionato solamente 118' in campo nella massima serie italiana.

TORNA ALLA HOMEPAGE