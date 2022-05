Lazio-Verona, attacchi atomici ma con “tempi” diversi: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultima giornata della Serie A 2021/22 mette di fronte Lazio e Verona. In un Olimpico quasi tutto esaurito si affrontano due delle squadre che giocano il più bel calcio in Italia. La manovra e il palleggio di Sarri contro la verticalità e la marcatura a tutto campo di Tudor, due stili di gioco diversi che quest'anno hanno dato spettacolo. È una sfida che non vale molto dal punto di vista della classifica, biancocelesti già in Europa League e scaligeri salvi da tempo, ma che può comunque spostare le cose. La Lazio vuole blindare il quinto posto, l'Hellas centrare il record di punti in Serie A. L'uno contro l'altro due dei migliori attacchi del nostro campionato che amano far male alle difese avversarie in momenti differenti della partita. I gialloblù sono la squadra che ha messo a segno il maggior numero di reti in A nei primi 15 minuti di gioco (13). La Lazio, invece, colpisce nella ripresa. È la squadra che ne ha realizzati di più nel secondo tempo (41 come l'Inter).