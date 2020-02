Lazio - Verona, Colucci avverte: "L'Hellas è in fiducia, vittoria non scontata"

Un doppio ex, seppur con percorsi diametralmente opposti. La Lazio è la squadra nella quale Colucci ha collezionato il minor numero di presenze (3 nel 1994/95, con anche un gol segnato, ndr), mentre il Verona è di fatto il club con cui ha giocato di pìù (163 apparizioni, ndr). Ecco perché Radio Sportiva l'ha contattato per parlare del match dell'Olimpico che andrà in scena domani. Una partita più che insidiosa per i biancocelesti secondo l'ex centrocampista: "La vittoria della Lazio è tutt'altro che scontata. Affronterà una squadra in salute e in fiducia, che pratica un buon calcio sia con le piccole che con le grandi. Questa spensieratezza del Verona può causare problemi ai biancocelesti. Anche perché quella gialloblu è una piazza che trascina: c'è grande entusiasmo nella tifoseria e questo spinge la squadra a fare un campionato sempre più in crescendo. Ci sono tutti i presupposti per vedere una bellissima partita. Pressione sulla Lazio? Ancora non ce l'ha, la sentirà quando si inizierà a parlare seriamente dei biancocelesti come antagonisti della Juventus nella lotta Scudetto".

