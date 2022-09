Lazio-Verona, scelto l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Massimiliano Irrati l'arbitro di Lazio-Verona, sesta giornata di Serie A in programma domenica ore 18. Il fischietto della sezione di Pistoia sarà affiancato da Rossi e Perrotti, il quarto uomo sarà Baroni. Al Var c'è Mazzoleni coadiuvato da Valeriani.

I PRECEDENTI CON LA LAZIO - Irrati ha già arbitrato la Lazio in 20 occasioni. Il bilancio è di 10 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. Il direttore di gara ha estratto 58 cartellini gialli e 3 rossi verso i biancocelesti. L’ultimo precedente risale al marzo 2022 nel derby perso 3-0 contro la Roma. In molti si ricorderanno il rigore non concesso alla squadra di Sarri per una gomitata evidente di Ibanez sul volto di Milinkovic.