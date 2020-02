Lazio - Verona, Silvestri: "Risultato straordinario. E poi quei pali..."

Niente da fare, la Lazio sbatte sul palo e sul portiere Silvestri. Al termine della gara giocata e pareggiata contro i biancocelesti, proprio l'estremo difensore del Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi e lo 0-0 di giornata: "Il tiro finale di Luis Alberto? È stato molto forte, menomale che sono riuscito a metterci le mani. Abbiamo fatto un risultato straordinario, giocando bene. Abbiamo rischiato in alcune occasioni, però abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo venuti qua molto umili, ma ce la siamo giocata come fosse una battaglia, senza paura. Ho fatto qualche intervento, ma abbiamo lavorato benissimo di reparto: una partita perfetta a livello difensivo. Dove non sono arrivato io ci è arrivato il palo (ride, ndr). Ci portiamo a casa la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Adesso abbiamo poco tempo per festeggiare, bisogna pensare subito a domenica quando affronteremo la Juventus".

Marco Silvestri, al termine del match, è intervenuto anche ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Siamo stati molto bravi stasera. In fase difensiva ha lavorato bene tutta la squadra. È ovvio che concedi contro squadre di questo calibro, però siamo stati bravissimi a concedere poco. Qui tante squadre hanno preso delle grosse imbarcate, noi invece siamo venuti qua sereni, giocando come sappiamo, senza timori. Abbiamo per lunghi tratti imposto il nostro gioco, abbiamo fatto una partita stupenda. Luis Alberto è stato un po' sfortunato (ride, ndr), fra parate e pali…".

