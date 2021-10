Lazio, viaggio a Parigi per la famiglia Immobile: Ciro in posa accanto a Topolino! - FOTO

Mister Sarri, complice la sosta del campionato per lasciar spazio alle nazionali, ha dato un paio di giorni di riposo ai suoi ragazzi, che si ritroveranno al Training Center di Formello solamente lunedì 11 ottobre. Immobile, ancora alle prese con un lavoro differenziato dopo l'infortunio che non gli ha consentito neanche di rispondere alla convocazione del ct Mancini, ne ha approfittato per passare un po' di tempo in famiglia. Dalle storie di Jessica e Ciro si comprende che i due abbiano deciso di portare i figli a Disneyland Paris. Il bomber della Lazio, poi, si è scattato un selfie con Topolino, puntualmente condiviso sul proprio profilo Instagram. Un po' di svago prima di iniziare la ufficialmente la preparazione al match contro l'Inter: Immobile vuole esserci.

Lazio Women, continua la maledizione: al Fersini è 1-2 per il Pomigliano

Lazio - Inter, Dazn "celebra" gli ex Inzaghi e de Vrij - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE