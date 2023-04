Lazio, Vieri su Immobile: "Tutti a chiacchierare, ma solo lui merita di..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'ultima sosta nazionali ha portato con sé non poche polemiche, soprattutto per la convocazione di Mateo Retegui, attaccante oriundo che si è messo in mostra realizzando due gol in due partite contro Inghilterra e Malta. Su questo dibattito si è espresso anche Vieri intervenendo alla ormai celebre 'Bobo Tv': "Mancini è costretto ad andare in Argentina per cercare un giocatore che ha segnato 25 gol in un anno e mezzo e tutti a parlare e chiacchierare. Ma di cosa? In Italia gli altri hanno fatto 2,3,4 gol. L’unico che ha il diritto di andar sempre e dire che deve giocare titolare è Immobile".