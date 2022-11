Lazio, Whoscored stila la top 11: presente un biancoceleste - FOTO

La dodicesima giornata di Serie A si è conclusa ieri, con i posticipi tra Verona - Roma e Monza - Bologna. Weekend da dimenticare per la Lazio che si è fatta scippare i tre punti dalla Salernitana all’Olimpico. Il gol perfetto di Zaccagni ha illuso i biancocelesti, euforia momentanea che poi si è trasformata in delusione e rabbia. Il numero venti, secondo WhoScored, è stato uno dei migliori in campo in questo turno e per questo è stato schierato nella formazione ideale. Di seguito la top 11 completa

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/kXRcepxU0h — WhoScored.com (@WhoScored) November 1, 2022

