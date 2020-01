Lazio, Wilson: "Con il Napoli buona gara. Involuzione Luiz Felipe"

Ai microfoni di Radiosei Pino Wilson ha commentato la gara disputata ieri dalla Lazio con il Napoli: "La Lazio ha dato tutto quello che poteva fino alla fine della partita, non ha mai mollato. Non ha pensato al derby di domenica. Va fatto un applauso per come è stata affrontata la partita. Il nostro giocatore più rappresentativo ha commesso un errore, ma quelli che sono rimasti in campo hanno dato il massimo. Il Napoli ha avuto tutta la partita il timore di prendere gol, non ne abbiamo saputo approfittare. Insigne ha fatto un gran gol, ma in area di rigore si sono un po' spostati tutti anche per paura di procurare un rigore. Luiz Felipe ha letto male la corsa del napoletano. Ha subito una piccola involuzione, ha ripreso a commettere gli stessi errori delle ultime due stagioni. La crescita è rallentata e questo è un peccato. Stimo il giocatore, ma non può permettersi il lusso di non avere sempre la massima concentrazione".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE