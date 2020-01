Lazio, Wilson: "Non siamo secondi a nessuno, ce la giochiamo anche per lo Scudetto"

Giornata di festeggiamenti per la Lazio, al 120esimo anniversario dalla fondazione. Presente nel Salone d'onore del Coni anche il capitano del primo Scudetto biancoceleste Pino Wilson che ha parlato attraverso i microfoni di Sky Sport: "E' una giornata decisamente speciale per noi. Oggi c'è stata una bella celebrazione al Coni in un momento magico per la squadra". Una squadra che per alcuni versi ricorda proprio quella del 1974: "Sicuramente qualcosa c'è. La squadra ha preso un certo indirizzo quando si è scelto di puntare più o meno sempre sugli stessi uomini, è un'analogia con la nostra Lazio. Inoltre ci sono anche i due allenatori anche se Maestrelli era più padre, Inzaghi invece più fratello". Poi sul momento e gli obiettivi: "Formare un gruppo di 14-15 persone in cui tutti sanno cosa fare è più facile che gestire una squadra di 22 calciatori. Non siamo secondi a nessuno, ce la possiamo giocare senza problemi. La Juventus e l'Inter però hanno una rosa più ampia che credo verrà ampliata a gennaio. Lotito? Da un punto di vista amministrativo la Lazio è tra i primi 2-3 club in Italia. Credo che il presidente stia facendo molto bene, è sempre sul pezzo".

