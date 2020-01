Lazio, Wilson: "Punto d'oro al derby, ora ne servono 6 con Spal e Verona"

La Lazio prende un punto al derby e continua la sua corsa in campionato. Ai microfoni di Radiosei Pino Wilson ha analizzato la gara: "Il pareggio ci consente di avvicinare la Juventus. Il punto è importante soprattutto considerando il risultato di Inter e Juventus. Guardiamo più avanti che dietro, e abbiamo una giornata da recuperare. Il Verona sarà una sfida ostica, anche se cominciano a prendere gol in confronto all'inizio del campionato. Con Spal e Verona però devi vincere, perchè se non fai 6 punti significa che non sei ancora all'altezza".

