Lazio Women, -6 al debutto in Serie A: la carica di Camilla Labate – FOTO

Tra sei giorni la Lazio di Carolina Morace debutterà in Serie A. La squadra è pronta e non vede l’ora di scendere in campo per questa nuova stagione tutta da scrivere. La prima gara vedrà le biancocelesti impegnate contro la Sampdoria. A testimoniarlo, oltre al post dell’allenatrice, c’è quello di Camilla Labate, attaccante della Lazio Women, sul suo profilo Instagram: “Ci siamo! Inizia il conto alla rovescia. Abbiamo lavorato tanto e non vediamo l'ora di cominciare. AVANTI LAZIO”.

