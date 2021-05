Lazio Women, Anna Falchi si congratula per la promozione in Serie A: "Carolina Morace, sei mitica!" - FT

In un weekend in cui la Lazio maschile non ha brillato, ci ha pensato la squadra femminile a dare lustro ai colori biancocelesti con una meritatissima e agognata promozione in Serie A. Ad aggiungersi ai complimenti alla squadra guidata da Carolina Morace c'è la famosa tifosa laziale Anna Falchi, che ha affidato questo messaggio ai suoi canali social: "Un plauso alla grande professionista Carolina Morace per la promozione in Serie A della Lazio Women! Carolina sei stata fantastica! Hai portato una ventata di freschezza, forza e determinazione! Carolina sei MITICA! Soddisfazioni anche in campo femminile per noi laziali, sempre e comunque al grido FORZA LAZIO!".