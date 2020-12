Lazio Women, arriva la vittoria contro il Vicenza. La vetta ora dista solo 3 punti

Dopo un lungo digiuno casalingo, la Lazio Women trova la seconda vittoria casalinga consecutiva nel dodicesimo turno di Serie B contro il Vicenza. Le biancocelesti hanno giocato un buon primo tempo, chiudendolo in vantaggio sul 2-0 grazie alla doppietta di Palombi (la prima rete al 7', la seconda è arrivata dopo 11 minuti). Nella seconda frazione di gioco le ospiti hanno tentato di riprendere in mano la partita con il gol al 59' di Dal Bianco. Tre minuti dopo Visentin ha siglato il 3-1, anche se le biancorosse non hanno mollato e hanno trovato la rete del 3-2 al 72' firmata da Yeboaa. Questi tre punti portano le ragazze di Seleman al terzo posto a sole tre lunghezze da Pomigliano e Riozzese, entrambe a 20 punti.