Lazio Women, Bianchessi piazza il colpo: presa Julia Glaser - FOTO

Nuovo attaccante per la Lazio Women che sta costruendo il gruppo in vista della prossima stagione che giocherà in Serie A.

Mauro Bianchessi sta costruendo la Lazio Women per il prossimo anno. Le ragazze di Carolina Morace hanno conquistato la promozione in Serie A e il responsabile della squadra femminile ha piazzato un importante colpo di mercato. Si tratta di Julia Glaser, attaccante che l'anno scorso ha contribuito alla salvezza della Roma calcio femminile realizzando ben 15 gol. La classe '97 ha raggiunto l'accordo e firmato oggi il contratto con la società biancoceleste.