Lazio Women, Carolina Morace si presenta: "Felice di essere tornata a casa"

Inizia oggi ufficialmente il nuovo percorso di Carolina Morace alla Lazio. Sarà la coach della sezione Women dopo che la società ha esonerato Seleman. Nella pancia dell'Olimpico, all'interno della Sala Stampa, è avvenuta la conferenza di presentazione: "Grazie al presidente Lotito per avermi fatto tornare a casa. 23 anni sono tanti. Ringrazio anche il Direttore Bianchessi e la Team Manager Caprini che mi hanno contattata. Ho lasciato una 'Lazietta' e trovo una grande squadra di livello internazionale. Il presidente sta dando un segnale forte per il movimento. Per me è un grandissimo onore, molti tifosi mi hanno contattata sui social entusiasti. Non vedo l'ora di cominciare. Non ho intenzione di cambiare il modulo perché ho poco tempo per la preparazione della prossima partita. Le ragazze sono forti, ma vanno corrette alcune cose. Allenare con mia moglie? Siamo due professioniste".

BIANCHESSI - E' intervenuto poi il Direttore Mauro Bianchessi: "Ringrazio Seleman per quello che ha fatto in questi anni con grande passione. Va ringraziato anche il presidente Lotito che ha voluto fortemente ciò che stiamo facendo oggi. La squadra femminile è una grande forza. Carolina è come un'aquila, partita circa 20 anni fa dalla Lazio, ha girato il mondo e oggi torna a casa. Bentornata Carolina e benvenuta in famiglia Nikola. La Morace ha fatto la storia del calcio femminile, vincendo in Italia e all'estero".

LOTITO - Presente all'evento anche il presidente Claudio Lotito che ha detto: "Il calcio femminile è sempre stato considerato poco. Con Tavecchio abbiamo iniziato questo percorso per mettere in risalto il movimento. Eravamo una delle nazioni più in difficoltà secondo i dati. Facemmo una norma in cui obbligammo le squadre a formare la propria squadra femminile. Vogliamo che il calcio femminile abbia la sua importanza. Il Fersini è stato allestito appositamente, ne rimarrete stupiti. La Lazio Women non sarà figlia di un dio minore. Quando posso vado a vedere le partite. Dobbiamo dimostrare che siamo una grande famiglia. Come nasce l'interesse per Carolina? Ci siamo conosciuti tanti anni fa, grazie all'ormai defunto Gaucci. Quando il direttore mi ha detto che ci fossero dei problemi all'interno dello spogliatoio e mi è stata proposta la Morace, ho acconsentito subito dicendo che fosse l'unica soluzione possibile. Porterà ulteriori stimoli in città e all'interno di tutto il movimento".