Lazio Women, Castiello: "C'è un po' di magone. Ai tifosi chiedo di continuare..."

Antonietta Castiello, capitano della Lazio Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti al termine del derby pareggiato contro la Roma nel giorno del debutto in Serie A. Le sue parole: "Avevo assaggiato la vittoria, poi con un gol mio e sarebbe stata la giornata perfetta. Mancavano 3’ per vincere il derby contro le campionesse in carica quindi chi è che chiederebbe di più. C’è più magone che entusiasmo per il gol”.

“Sono anni che sono qui, ho visto una crescita assurda. Presidente, mister e dirigenti e tutti ci hanno messo nella condizione di poter fare una partita del genere. Gol? Ho veramente dormito cinque ore stanotte, è un giorno speciale per me. È un anno dalla scomparsa di mia zia. Avevo il doppio magone perché secondo me è stata lei a farmi segnare oggi”.

“Ambientamento delle nuove? Io penso che si è visto, tutte le nuove si sono integrate in maniera perfetta. È un mese e mezzo che lavoriamo tutte insieme, probabilmente eravamo in dieci dell’anno scorso, la metà sono nuove e tante straniere. Ma c’è un lavoro di squadra, tutte che sono attente in quello che chiede e dice il mister e si è visto in quanto siamo state compatte”.

“Tifosi? Ci spingono da due anni a questa parte, sono sempre stati presenti e li ringrazio tantissimo. Non li ho mai sentiti zitti un secondo, neanche quando eravamo sotto. Gli dico grazie e di continuare a fare il tifo per noi”.

