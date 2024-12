Lazio Women, Cetinja: "Oggi una grande partita. Meritavamo di vincere e..." - VIDEO

La Lazio Women batte il Milan 2 a 0 e riassapora il gusto della vittoria che mancava ormai da tantissimo tempo, l'ultima risale alla sfida col Sassuolo ai primi di ottobre. Il successo al Fersini è firmato Piemonte, ma anche Cetinja che ha salvato le biancocelesti in un paio di occasioni. Al termine della sfida, ai microfoni dei cronisti presenti, proprio il portiere ha raccontato le sue sensazioni: “È stata una grande partita e una grande vittoria, l’aspettavamo da tanto e secondo me dovevamo vincere sempre perché abbiamo fatto bene. Purtroppo non è andata così, ma ora ci siamo sbloccate e andiamo avanti. Dal mio punto di vista, purtroppo non abbiamo raccolto quello che ci meritavamo e secondo me dovevamo stare molto più in alto in classifica per quello che abbiamo fatto vedere. Per l’impegno che abbiamo messo, ma andiamo avanti. La squadra sta crescendo, lavoriamo e non molliamo mai”.

“Sono molto contenta, per la squadra, per lo staff e per la società. Meritavamo di vincere molte più partite, ma sono contenta di aver aiutato la squadra. Coppa Italia? Noi guardiamo ogni partita per andare a vincerla, non importa se c’è la Juve o il Milan”.

