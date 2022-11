Lazio Women, contro l'Apulia Trani può arrivare il settimo successo consecutivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Vola la Lazio Women verso la promozione in Serie A, ma la strada da percorrere per le ragazze di mister Catini è ancora molto lunga e piena di insidie. Reduci da 6 vittorie consecutive e prime nel campionato cadetto, le biancocelesti oggi alle 14.30 affronteranno l'Apulia Trani, squadra ultima in classifica con zero punti e alla ricerca del primo risultato favorevole della sua stagione. Un match semplice sulla carta, ma ostico sul campo. Catini, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha chiesto la massima attenzione e concentrazione, non accetta che venga sottovalutato il match e punta al settimo successo consecutivo, per far volare la squadra biancoceleste a 22 punti in classifica. Uno stimolo in più per la partita di questo pomeriggio, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarà la settimana passata ad allenarsi a Formello, dopo mesi passati al "Green".