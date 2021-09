Lazio Women - Fiorentina Women, altra batosta per le biancocelesti: ora la Morace trema

Continua il periodo no per la Lazio Women. Come un pugile alle corde, stremato, la squadra di Carolina Morace continua a prendere botte da tutte le parti senza riuscire a reagire. Al Fersini le biancocelesti si sono arrese alla Fiorentina Women perdendo 1-6 lo scontro diretto di bassa classifica. Il gol laziale è stato segnato da Andersen, in risposta alle reti di Lundin (tripletta), Sabatino (doppietta) e Monnecchi. Le capitoline rimangono le sole a essere a quota zero punti. Ora la coach inizia a sentire la panchina traballare: i risultati continuano ad arrivare e il morale della squadra è sotto i tacchetti, anche se la società ha dimostrato di avere piena fiducia in lei.