Lazio Women, Gambarotta: "Contro la Roma daremo il massimo, vogliamo la Serie A"

La Lazio Women sta per vivere un sogno: domenica, se dovesse vincere il derby con la Roma Calcio Femminile, centrerebbe l'obiettivo stagionale conquistando la promozione in Serie A con due giornate d'anticipo. Ne ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel Margot Gambarotta, difensore della formazione di Carolina Morace: "Siamo molto preparate e convinte dei nostri mezzi, siamo reduci da diverse partite positive. Ci stiamo preparando psicologicamente per il derby, oltre ad essere una stracittadina, potrebbe essere la gara che ci potrebbe portare in Serie A. Non vediamo l’ora che arrivi domenica per dare il massimo per centrare il traguardo".

SETTIMANA DEL DERBY - "La settimana del derby è sempre particolare, questa lo è ancor di più perché è in ballo la nostra promozione. Nulla è certo in questo momento, dovremo far parlare il campo domenica prossima. Nei nostri risultati il lavoro di squadra è stato decisivo. Nella partita contro il Ravenna ci siamo impegnate fino alla fine per centrare la vittoria, ma anche per evitare di subire reti".

MORACE - "Avevamo bisogno di fiducia, sapevamo di essere forti, ma vincere in trasferta contro il Pomigliano ci ha dato delle sicurezze in più. La coach Morace ed il suo staff ci hanno fatto credere ancor di più nei nostri mezzi. Gli allenamenti sono sempre intensi, ma nonostante un anno molto intenso, siamo tutte molto concentrate e preparate”.