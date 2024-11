Lazio Women, Grassadonia: "Col Como sarà difficile". E sulle rotazioni...

Gianluca Grassadonia ha analizzato la sfida di domani al Fersini contro il Como, stesso avversario che qualche giorno dopo, martedì 5 novembre, le biancocelesti ritroveranno a Formello in occasione della Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club: "È una partita difficile perché il Como è una squadra molto organizzata che sta avendo un cammino continuo, di grande fisicità. Abbiamo lavorato molto bene in questi 15 giorni e domani è la prova del nove. Noi veniamo anche dalla trasferta di Firenze dove la squadra ha fatto anche una buona partita e ci manca però ancora un pezzettino, è una partita delicata e importante. Il Como è sopra di noi di un punto, sono curioso di capire la reazione della squadra perché spero che la sconfitta di Firenze non abbia lasciato strascichi a livello mentale. È chiaro che ce l’hai a portata di mano, ti sfugge con una sconfitta. Anche questa è una crescita”.

“Rotazioni? Noi siamo concentrati sulla gara di domani perché è molto importante, dobbiamo confermarci a livello di prestazione e tattico andando a migliorare le lacune che ci tengono sotto in classifica. Ripeto, questa è una squadra che meritava tanto di più”.

