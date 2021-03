Lazio Women, i complimenti della Morace: "Vittoria di squadra, ora testa al Perugia"

Per la Lazio Women è arrivata una vittoria importante in campionato contro il Pomigliano. Il 2-0 rifilato dalle ragazze biancocelesti è stato timbrato da Martin e Luijks e l'allenatrice Carolina Morace ha fatto i complimenti su Instagram alle sue calciatrici: "Il lavoro porta sempre ricompense! Complimenti alla squadra per la vittoria... di squadra. Ora la testa è già alla partita di Giovedi contro il Perugia! Step by step verso il nostro obiettivo!"