Lazio Women, in arrivo un nuovo innesto dall'Australia per la Morace

Isabella Foletta andrà a rinforzare il pacchetto difensivo della Lazio Women. Le biancocelesti in queste prime tre partite in Serie A hanno subito 11 gol, segnale che il reparto arretrato è in difficoltà. L'italo-australiana di 21 anni può aiutare a colmare il gap che al momento c'è. Coach Morace ha fortemente voluto il suo arrivo e verrà ufficializzata martedì. La ragazza in carriera ha giocato nel Camberra e nel Perth Glory. Continua la rivoluzione tra le biancocelesti. Nonostante il tempo sia necessario, la Morace dovrà stare attenta a non compiere più passi falsi.