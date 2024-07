Lazio Women, Kajan si presenta: "Voglio vincere trofei e far gioire i tifosi"

La Lazio Women ha ufficializzato l'acquisto di Zsanett Kajan. La centrocampista ungherese è poi intervenuta ai microfoni ufficiali del club presentandosi e rivolgendo un messaggio ai tifosi: "Ho deciso di scegliere la Lazio perché mi piace la struttura e ho percepito che si vuole costruire una bella squadra. È una squadra con una grande storia in Italia, non posso dire di aver avuto difficoltà nello scegliere. Io vorrei vincere ogni volta e spero di riuscire a offrire alla squadra gol e assist. Spero di riuscire a ottenere buoni risultati, vincere dei trofei e far gioire i tifosi”

“Non ho una posizione preferita da centrocampista, gioco dove mi schiera il mister e dove posso aiutare maggiormente la squadra. Mi piace la posizione da numero 10, ma posso giocare anche da numero 4. Per me è lo stesso”

“La Serie A è un campionato duro, ma gioco in Nazionale da oltre dieci anni quindi ho disputate molte gare internazionali. Questo mi permette di crescere singolarmente e può aiutare la squadra a fare meglio e raggiungere quello che puntiamo a conquistare. Vorrei siglare più reti, ma la cosa più importante è che il gruppo vinca più partite possibili. Sarei felice di segnare più gol rispetto alla passata stagione, ma la nostra missione più importante è il bene della squadra".

