Lazio Women, l'ex Martin rimarrà in Spagna: ha rinnovato con l'Espanyol

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Adriana Martin giocherà ancora e continuerà a farlo in Spagna. L'attaccante, che ha vestito la maglia della Lazio Women nella stagione della promozione in Serie A, è prossima alle 36 primavere e nonostante ciò fa ancora la differenza. A dicembre è tornata all'Espanyol, squadra che l'ha lanciata, diventandone capocannoniere. Secondo quanto riportato da La Grada, la bomber ha rinnovato il contratto per un altro anno. Prima di appendere gli scarpini al chiodo Adriana vuole chiudere il cerchio con il club di Barcellona e riportarlo nel massimo campionato.