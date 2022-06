Lazio Women, le date della Serie B 2022/23: si parte a settembre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women l'anno prossimo giocherà la Serie B. I sogni di poter rimanere in Serie A grazie all'acquisizione del titolo del Pomigliano si sono infranti in pochi giorni. Dopo un anno di paradiso, le biancocelesti torneranno nel campionato cadetto. Ma quando inizia il campionato? Durante il Consiglio Federale odierno sono state ufficializzate le date: si partirà il 18 settembre. Va ricordato che da questa stagione molte novità sono state apportate ai vari format. La Serie B passa da 14 a 16 squadre. Salirà direttamente in Serie A la prima classificata, mentre la seconda dovrà affrontare la penultima del "poule salvezza" (girone formato dalle ultime 5 squadre di A).