Lazio Women, le ragazze di Catini non mollano mai: sono campionesse d'inverno!

Le ragazze di Catini incarnano perfettamente il motto della Lazio "non mollare mai". Nonostante le difficoltà del momento e l'assenza per infortunio di Visentin, Pittaccio e Falloni, la Lazio Women è riuscita a portare a casa il risultato contro l'Arezzo Femminile nell'ultima giornata del girone d'andata. Le biancocelesti, ancora intontite dalla sconfitta nella giornata precedente, sono andate subito in svantaggio. A segnare l'1-0 per le amaranto Ceccarelli. Nel secondo tempo la voglia di riscatto ha prevalso: Fuhlendorff ha pareggiato i conti, Palombi ha segnato la rete dell'1-2. La danese nel finale ha chiuso la partita realizzando la doppietta personale. La vittoria di carattere ha permesso alle capitoline di laurearsi campionesse d'inverno: chiuso il girone d'andata al primo posto con 35 punti. Il Napoli insegue a 33, subito sotto Ternana e ChievoVerona a 32. C'è tutto un girone, ma la Lazio vuole la promozione in A.