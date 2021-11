Lazio Women, Mastrantonio: "Non ho esitato a venire qui. Il derby? La miglior esperienza della mia vita"

Ella Mastrantonio si racconta. Ai microfoni di Optus Sport la centrocampista della Lazio Women ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato il suo passaggio in Italia. L'australiana ha detto: "Roma è incredibile. Uno dei miei obiettivi è sempre stato quello di venire in Europa e giocare in uno dei migliori campionati al mondo. Quale migliore occasione di farlo a Roma con la Lazio. Quando è arrivata quest'opportunità, è stato un gioco da ragazzi fare le valigie praticamente subito. Sono molto felice di essere qui. Camminando per le strade o in stazione e le persone ti diranno 'forza Lazio' o 'forza Roma' in entrambi i casi. Specialmente nella città in cui vivo ora, Sacrofano, tutti ci conoscono e tutti ci chiedono come stiamo ogni giorno. Sto vivendo in una piccola bolla, ma sono pazza per il calcio e lo amo. Vivere e respirare il calcio qui è un altro livello. Qualche settimana fa sono stata al derby Lazio-Roma e probabilmente è stata la miglior esperienza della mia vita, sportivamente parlando. Ciò che preferisco della città? Il cibo oltre che la passione che hanno per il calcio, per me non c'è niente di meglio di queste due cose. Pizza o pasta? Sempre pasta, sempre".

CALCIO FEMMINILE IN ITALIA - "Ogni tanto devo darmi dei pizzicotti, è surreale. E' un grande onore essere qui e giocare in una competizione come la Serie A. Il calcio femminile è in aumento, in particolar modo in Europa. Grazie alla Champions League e ovviamente alla WSL, c'è più interesse anche nella Serie A e nei campionati francesi e spagnoli. Questo è il posto giusto e questa è una delle ragioni per cui ho sempre voluto spingermi oltre, provare e andare all'estero: ora è praticamente il momento perfetto".

CONFRONTO CON L'AUSTRALIA - "Dove può migliorare l'Australia in confronto a queste realtà? Penso nella cultura del calcio. Qui, come in Inghilterra, il calcio è vita. Dalle donne, ai bambini, dagli anziani ai giovani: tutti parlano di calcio, tutti amano il calcio. Questo è ciò che amo. Spero che l'Australia un giorno possa essere così. Giocare qui è stimolante professionalmente, si fanno 20-30 partite l'anno, dipende poi dalle competizioni a cui partecipiamo. Fiduciosamente le cose crescono in Australia per essere allo stesso livello di qua".

MONDIALE NEL 2023 - "Sarà enorme. Non credo le persone si siano realmente rese conto che evento globale sia il Mondiale e cosa realmente possa fare per il paese e per lo sport. Abbiamo visto che, quando l'Australia ha avuto un bel percorso nel Mondiale del 2006 in Germania, il movimento nel paese ha avuto una spinta in più. Credo che questo si raddoppierà anche per le donne e porterà le cose a un livello completamente nuovo in Australia, che è quello che vogliamo".

INTEGRAZIONE - "Inserirsi in un paese con una cultura diversa e una lingua diversa è stata, non dico una sfida, ma un interessante tipo di transizione. Sono stata abbastanza fortunata di conoscere le basi dell'italiano prima di arrivare e mi piace pensare che ho raccolto molto da quando sono qui. Sto prendendo lezioni d'italiano, quindi spero di parlarlo meglio quando tornerò a casa dalla mia famiglia".

LA PASSIONE PER IL CALCIO - "Ho ereditato la passione per il calcio da mio padre e seguendo mio fratello agli allenamenti e alle partite. Gioco con lui da quando ho 5 anni. Il mio giocatore preferito è Alessandro Del Piero, anche se per la mia posizione in campo amo Andrea Pirlo".