Lazio Women, Morace e il benvenuto di Immobile: "Mi ha dato una carica particolare" - FOTO

Oggi a Formello è andato in scena l'incontro tra Ciro Immobile e la nuova allenatrice della Lazio Women, Carolina Morace. Al messaggio del club, che sottolineava la presenza del re e della regina del gol nel centro sportivo, ha fatto seguito quello della stessa ex calciatrice, che su Instagram ha spiegato: "Ricevere il benvenuto da un campione come Ciro Immobile dà una carica particolare".

