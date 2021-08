Lazio Women, Morace: "Siamo pronte a riscrivere la storia"

Sono passati 8 anni dall'ultima esperienza in Serie A della Lazio Women. In questa stagione le biancocelesti torneranno a giocare nella massima serie italiana e esordiranno domenica in casa contro la Sampdoria. In Serie B le laziali hanno sbaragliato la concorrenza e in quest'annata vogliono ripetersi. La coach Carolina Morace ha pubblicato un post su Instagram per caricare le sue ragazze e tutto l'ambiente: "5 Scudetti, 4 coppe Italia. Questa è la Lazio Women. Dopo 8 lunghissimi anni, riprende il nostro cammino nella massima serie. Per indossare la maglia della Lazio la tradizione è passione, determinazione e coraggio. Indossare la maglia biancoceleste è un onore e un privilegio. Siamo pronte per il nostro esordio, siamo pronte a riscrivere la storia. Siamo la Lazio che non molla mai".