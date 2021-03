Lazio Women, Morace soddisfatta: "Guadagnato un buon punto per la classica" - FT

Sin da inizio stagione l'obiettivo dichiarato dalla Lazio Women è quello di raggiungere la promozione in Serie A, mancata sfortunatamente nella scorsa annata. Nell'ultima partita di campionato le biancocelesti hanno pareggiato contro il Cesena lasciando invariate le distanze con la seconda in classifica. Per la coach Carolina Morace non sono stati due punti persi, ma uno guadagnato e lo ha spiegato nel post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Con il pareggio di ieri abbiamo guadagnato un buon punto per la classica. Mancano ancora 7 partite alla fine del campionato e il nostro obiettivo è lì ad un passo. Mettere il talento a disposizione della squadra, solo così si raggiungono i risultati!".