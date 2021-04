Lazio Women, Morace: "Vogliamo riportare la squadra ai livelli che merita"

Dopo il secondo posto raggiunto grazie alla vittoria contro il Perugia, la Lazio Women punta in alto. L'obiettivo è tornare nella massima serie del campionato femminile e l'allenatrice Carolina Morace l'ha ribadito ai microfoni di Lazio Style Radio: "Era difficile trovare la concentrazione dopo aver vinto 2-0 in casa della capolista e poi giocare contro l’ultima in classifica. Da qui passano le grandi squadre, ieri le ragazze hanno giocato con grande intensità e si sono rammaricate per non aver segnato il quarto gol. Lo spirito è quello giusto. L’idea è quella di dominare il gioco, ho la fortuna di avere giocatrici molto tecniche. Mi è piaciuto l’atteggiamento in fase di non possesso palla. Adriana ha fatto due gol ma ha dato una mano anche senza palla, ha fatto la miglior partita da quando sono qui. Quando gioca così è una trascinatrice".

OBIETTIVI - "Abbiamo ancora da migliorare, voglio qualcosa in più a livello individuale da ognuna di loro. Sono ragazze giovani e la difficoltà è trovare continuità, ma dobbiamo continuare su questa strada. Da qui alla fine saranno 7 finali e abbiamo archiviato la prima. La Lazio ha dei tifosi straordinari e passionali, siamo gli unici in Italia ad avere una polisportiva. Il nome Lazio evoca qualcosa di importante. Nel femminile l’obiettivo è tornare in alto dove la Lazio è sempre stata".