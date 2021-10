Lazio Women, non ci siamo! Con il Sassuolo arriva l'ennesima sconfitta

Allo Stadio Ricci di Sassuolo è finita 3-0 per le neroverdi, ma sarebbe potuta finire peggio. Ohrstrom ha evitato la disfatta, ma, come cantava Battisti, uno scoglio non può arginare il mare. La Lazio Women arriva così alla sua quinta sconfitta consecutiva in campionato, facendo arrivare presumibilmente al capolinea l'avventura di Carolina Morace sulla panchina biancoceleste. Per le emiliane hanno segnato Tomaselli al 31', Dongus all'85' e Cantore al 90'. La società biancoceleste ora deve ragionare sul da farsi: cambiare gestione tecnica dando una scossa alla squadra o far capire alla coach che qualcosa va cambiato. Se si continua così la restrocessione sarà inevitabile. E' bene che il concetto si capisca subito se si vuole evitare il peggio.