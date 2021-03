Lazio Women, oggi a Brescia per avvicinarsi al primo posto

Continua la scalata della Lazio Women verso il primo posto in classifica e la conseguente promozione in Serie A. Mancano 9 partite alla fine del campionato e le distanze tra le squadre che occupano i primi posti in graduatoria ( tra cui le biancocelesti) sono veramente ridotte. Oggi le ragazze di Carolina Morace affronteranno alle 12 il Brescia in trasferta. Le rondinelle vengono da una vittoria, mentre le capitoline da un pareggio. Chi metterà più determinazione in campo avrà la meglio, intanto su Instagram l'allenatrice laziale suona la carica: "Siamo pronte a dare il massimo come sempre!".

Serie A, le partite di oggi: apre la Roma, poi Milan e Napoli. E lunedì...

Lazio, è il compleanno di Armini: il messaggio di auguri del club - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE